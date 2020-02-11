شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تبحث مشكلة نقص الخدمات والتخصصات فى عيادات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام القاضى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إبراهيم، بشأن تدنى الخدمة المقدمة فى عيادات المرج الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وعدم توافر أغلب التخصصات مثل (الرمـد والقلب والعظام).

وشهدت اللجنة مطالب من النواب بحل مشكلات عيادات التأمين الصحى وتوفير الخدمات الناقصة وسد العجز فى الأطباء، لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأكد النائب أحمد على إبراهيم، نائب دائرة المرج، أن هناك معاناة شديدة للمرضى فى المرج داخل عيادات التأمين الصحى، ويواجهون مشكلات عديدة، بسبب عدم توفر العديد من التخصصات الطبية، وعدم تواجد الأطباء بشكل دائم، مما يتسبب فى ازدحام شديد للمرضي.

وتابع إبراهيم: "لا نلقى اتهامات، نحن نسعى لتحسين جودة حياة المواطنين، وهذا من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، الناس بتروح العيادات بيكونوا تعبانين مش لاقيين طبيب يشخص حالتهم أو حد يحولهم لمستشفى أو عيادة أخري".

وأوضح نائب المرج، أن المستفيدين من خدمات عيادات التأمين الصحى فى المرج أكثر من 600 ألف، وهذا عدد كبير، ولابد من توفير الخدمة لهم.

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وعلق الدكتور عصام القاضى، وكيل لجنة الشئون الصحية، الذى ترأس الجلسة، قائلا: "هذا كلام خطير، وإهانة للأهالى إذا ثبت هذا الكلام، لابد من توفير الخدمات اللائقة للمواطنين فى عيادات التأمين الصحي".

ورد الدكتور أحمد جمال، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة، قائلا: "نعانى من مشكلة إحجام بعض الأطباء الذين يتوجهون للمناطق النائية، لدرجة أننا نلجأ للأطباء فوق السن أحيانا، وهناك محاولات للتعاقد مع أطباء لسد العجز، ونعمل وفقا للإمكانيات، ونحن لا نحجم عن التعاقد مع الأطباء، وبالنسبة لعيادة المرج فإن الأطباء يتوجهون فى الأيام المحددة ويقضون الساعات المحددة فى التخصصات المختلفة".

من جانبه، قال الدكتور أبو بكر المكاوى، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: "أعداد كبيرة من المواطنين يترددون على العيادات، وهناك قصور، ونعمل على حل المشكلات بقدر الإمكان، والهدف ات الصحة هى أحسن استثمار، والاستثمار الحقيقى فى البشر، وهناك خطة كاملة للنهوض بهذه العيادة، ونعتذر عن أى قصور فى حق المواطنين".

وكلف نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، الدكتور أحمد جمال، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة، بالنزول لمقر العيادة بالمرج مع النائب أحمد على إبراهيم، لمتابعة سير العمل ورصد المشكلات، ووضع خطة بكل الحلول اللازمة.

فيما قال النائب محمود بسيونى، عضو اللجنة: "عايزين مكان آدمى لاستقبال المرضى، وتوفير الأطباء من كافة التخصصات فى عيادات التأمين الصحي".

وأوصت اللجنة بموافاتها بنتيجة الزيارة وما سيتم رصده من مشكلات أو قصور وسرعة العمل على حلها.