شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على طلب بالتوسع فى محطات الغاز الطبيعى بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم، علي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الغول، نائب دائرة نجع حمادي بقنا، بضرورة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بصعيد مصر ومنها محافظة قنا، وذلك في ضوء الإعلان عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعمل علي تصديره.

وأكد النائب محمد الغول، في كلمته أمام اللجنة، أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في هذا الملف سواء بالتوصيلات المنزلية وكم التسهيلات التي تقدم للمواطنين من أجل الإقبال علي هذه التوصيلات، حيث إن نتائجها الإيجابية علي تقليل الضغط علي المواد البترولية، ومصر لديها وفرة كبيرة منه بعد إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك خطة واضحة نحو التوسع في محطات الغاز الطبيعب بالصعيد، وفي القلب منها محافظة قنا ومراكزها الكبري مثل نجع حمادي، وذلك تسهيلا علي السيارات التى تعمل بالغاز.

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ولفت الغول، إلي أن التوسع في هذه المحطات يخدم المنظومة ككل، ويسهل علي المواطنين، خاصة أن أعداد المحطات الموجودة قليلة جدا، وتسبب مشقة علي المواطنين، ومن ثم التوسع فيها من شأنه أن يحقق نسب إقبال كبيرة علي ذلك، مشيرا إلي أن مساحات الأراضي متاحة في الصعيد لمثل هذه المحطات، حتي لو تم التوافق علي إنشائها بالطرق السريعة من قبل الشركة الوطنية.

واتفق معه ممثلي الحكومة، علي أن يتم وضعه في خطط السنوات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي أن تكون مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في الأولويات، تسهيلا علي المواطنين الراغبين بالعمل بالغاز الطبيعي علي مستوي السيارات.