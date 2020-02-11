شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توافق على 6 اتفاقيات مع ألمانيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على ستة اتفاقيات مع ألمانيا، حيث أكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان، وتشمل الاتفاقيات:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبين المانيا الاتحادية بشان التعاون الفنى لعام 2017

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر و المانيا الاتحادية بشان التعامل المالى لعام 2017

Advertisements

3- قرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية المانيا بشأن التعاون المالى لعام 2018

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بين مصر والمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2018

5- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والمانيا الاتحادية بدعمم المكون المصرى العالمى الهجرة من اجل التنمية

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بين مصر والمانيا الاتحادية بشأن حماية الجودة فى المجال الزراعى