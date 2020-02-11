شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من تأثيرات ضعف شبكات المحمول بمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس مصطفى عبدالواحد رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن انخفاض جودة شبكات المحمول الأربع في محافظات الصعيد و على رأسها "الجيزة و بني سويف واسيوط وقنا و أسوان"، و ذلك وفقًا لما جاء به تقرير جودة الانترنت الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والصادر نوفمبر 2019.

وأكدت مى البطران في تصريح لها، أن المادة 57 من الدستور نصت على انشاء الجهاز بغرض تنظيم قطاع الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنلوجيا، ولتلبية كافة احتياجات المستخدمين، فضلا عن ضمان وصول خدمات الاتصالات لجميع المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية لمختلف خدمات الاتصالات".

Advertisements

واعتبرت أنه بذلك تواجه الدولة إخفاقا يخالف ما نص الدستور على إنشاء الجهاز من أجله، مشيرة إلى أن هذه المحافظات بها الكثير من المعالم الحضارية والأثرية التي يزورها الألف السائحين كل يوم والذي يعد مصدر دخل للارتقاء بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلي أنه حق من حقوق أهالي تلك المحافظات التي يكفلها لهم الدستور المصري، والمصريون يستحقون أفضل خدمة تقدم لهم من دولة كبيرة مثل مصر.

وكانت قد فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، في 27 يناير الماضي ملف ضعف شبكات المحمول الثلاث على مستوى الجمهورية، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور المهندس أحمد فاروق مدير إدارة الجودة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ووجه النواب، انتقادات حادة لضعف شبكات المحمول الثلاث بشتى انحاء البلاد، حيث قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، إن الخدمات لم تعد موجودة فى الوقت الذى يتكبد فيه المواطن أعباء مالية نظير تلقى خدمة جيدة لا يحصل عليها.