محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
قال نضال مندور، محامي محمود البنا، خلال ثاني جلسات استئناف محمد أشرف راجح، و3 آخرين على حكم سجنهم من 5 إلى 15 سنة - إن المحكمة شاهدت فيديو التعدي على المجني عليه محمود البنا، ولم تجزم بأن المجني عليه كان يحمل مطواة، وقت ارتكاب الجريمة.
واستكمل المحامي: المحكمة أكدت أن ما في يد المجني عليه لا يمكن تحديده، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحكمة لن تستعين بلجنة فنية، إذ جرى الاستعانة مسبقا بلجنة في محكمة الدرجة الأولى، وأنه جرى مشاهدة الفيديوهات، والتي تعد أصدق وأكثر قيمة بالنسبة للمحكمة من الشهادة القولية.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي "البنا": المحكمة استندت للفيديو بعد تضارب أقوال الشاهد بخصوص "المطواة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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