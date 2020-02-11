"بـ 8 آلاف فص تقويم أسنان مضروبة".. ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية وبحوزته 8800 فص تقويم أسنان منتهية الصلاحية بالسيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "م.م"، 32 سنة، مسئول عن شركة مستلزمات طبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر داخل الشركة على 8800 فص تقويم أسنان "منتهية الصلاحية، 9 آلات لقياس قوة الأسنان مُنتهية الصلاحية، 2500 سلك تقويم أسنان"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.