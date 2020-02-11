الرئيس الجزائري يستقبل وفدا من جبهة المستقبل لبحث التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، وفدا من حزب (جبهة المستقبل) برئاسة عبد العزيز بلعيد رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن هذا اللقاء يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور.

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