بعد سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنها ليست "مزعجة ولا يوجد فيها شيء يذكر" إلا السحب المنخفضة فقط، مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

وقال شاهين لمصراوي، إن الأمطار التي شهدتها بعض مناطق القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، أمور عادية، وبمجرد ما ظهرت الشمس اعتدلت الأحوال الجوية بدون أي مشكلات تذكر إطلاقا، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال الليل ليبلغ الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى "نهارا وليلا" 10 درجات مئوية تقريبا.

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وأشار إلى أن رياح اليوم الثلاثاء، هادئة على أغلب الأنحاء ومعتدلة على البحرين "الأحمر والمتوسط"، وخفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.

ونصح شاهين المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، ومتابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة لمعرفة أحوال الطقس.

جاء ذلك بعدما شهدت البلاد صباح اليوم الثلاثاء، فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والسواحل الشمالية.​