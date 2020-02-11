بالصور.. محافظ المنيا: انتظام سير الانتخابات التكميلية في ملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، انتظام سير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بالدائرة السابعة بمركز ملوي، في جميع اللجان والمقرات الانتخابية، دون حدوث أي معوقات.

وتابع المحافظ، عبر غرفة العمليات الرئيسية أعمال فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية، ووصول القضاة إلى لجان الانتخابات، لافتًا إلى أن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة.

وقال المحافظ، أنه جرى توفير سيارات إسعاف وأطقم طبية لتغطية اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة، موجهًا بتيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين لممارسة الناخبين حقهم الديموقراطي بسهولة ويسر، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بشكل لائق.

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ودعا المحافظ، المواطنين من أبناء الدائرة السابعة بالمركز لممارسة حقهم بحرية كاملة، لإظهار الوجه الحضاري وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية، لافتًا إلى أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات باعتبار أنها واجب وطني.

وتابع اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي، انتظام العملية الانتخابية بعدد من المقار الانتخابية واللجان الفرعية للتأكد من جاهزيتها.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من محمد عبدالحكيم أبو زيد رشدان "حزب مستقبل وطن رمز القلم"، وعبدالله محمد عبدالله خليفة "مستقل رمز الحصان"، وأحمد جمال أحمد موسى، "مستقل رمز السكينة"، وزاهر ناجح زاهر قليني، "مستقل رمز بندقية الصيد"، وأسامة عبدالشكور حمزة دردير "مستقل رمز الشاكوش"، وصلاح إسماعيل علي مطر، "مستقل رمز الديك"، وشنودة بولس جاد السيد بباوي، "مستقل رمز الغزال".