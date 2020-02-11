القبض على رجلٍ كان ينوي إغتيال ترامب

وكالات - اعتقل جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض الأميركي رجلا يحمل سكينا بعد ادعائه بأنه ينوي قتل الرئيس الأميركي، بحسب ما أفاد به احد ضباط الجهاز.
وذكرت إدارة شرطة العاصمة واشنطن أن روجر هيدغبث (25 عاما) اعتقل بعد ظهر السبت، بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذى جسدي.
وقد عثرت الشرطة على سكين طوله 3.5 بوصة في غمد على الفخذ الأيسر، كما كان هيدغبيث يحمل حزام مسدس فارغ على الفخذ الأيمن، حسبما ذكرت السلطات.
وأشار بيان للشرطة إلى أنه تم نقل هيدغبث إلى المستشفى لإجراء تقييم لصحته العقلية، وتم احتجاز سيارته. ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول مكان إقامة هيدغبث أو دوافعه لارتكاب ما هدد به.
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