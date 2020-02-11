سوريا / مقتل 5 جنودٍ أتراك في هجوم على موقع للمراقبة في إدلب

وكالات- ذكر مسؤولون أتراك أن قوات الحكومة السورية هاجمت موقعا عسكريا تركيا في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 ، ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية قولها إن خمسة جنود قتلوا.

وقال المسؤولون لرويترز إن القوات التركية ترد بعد الهجوم على تفتناز، حيث أرسلت أنقرة قوات مؤخرا بعد تقدم القوات الحكومية السورية في المنطقة.