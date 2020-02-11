من أجل مواطنٍ واحد، إيطاليا ترسل طائرة إلى الصين من أجل إرجاع مراهقٍ إيطالي علق بمنطقة إنتشار فيروس كورونا

أعلنت وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية اليوم، الاثنين 10 فيفري 2020، أنه سيتم إرسال طائرة عسكرية غدا إلى مدينة "ووهان" الصينية مركز تفشى فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الصحف الايطالية أنه سيتم تنظيم رحلة لإعادة المراهق الإيطالي البالغ 17 سنة، والمدعو "نيكولو" خاصة بعد أن عُلم بإصابته بالحمى مؤخرا.

وكان السلطات قد حاولت إرجاعه من قبل مع مواطنين آخرين كانوا عالقين بالصين لكنها لم تتمكن من ذلك، إلى أن أعلن وزير الخارجية "لو يجي دي مايو" أن طائرة ستتوجه إلى الصين خلال الـ24 ساعة المقبلة لإرجاعه إلى أرض الوطن .

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من جهته، قال وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا في نفس الإطار "يتمتع المواطنون بأولوية قصوى وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أقصى قدر من المساعدة والتقرب، خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة ستسافر طائرة إلى الصين وتعيده إلى إيطاليا مع عائلته" .

* المصدر / موقع " المهاجر برس"