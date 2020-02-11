طهران تنفي وجود أسس قانونية للشكوى الكندية بشأن الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن الشكوى الكندية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية "لا تستند إلى أي أسس قانونية".

وأضاف أن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، فيما يخص هذه القضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ورفع حقوقيون كنديون دعوى قضائية قبل أيام ضد إيران بسبب حادث إسقاطها عن طريق

الخطأ طائرة Boeing 737 الأوكرانية، الذي راح ضحيته 176 شخصا، في 8 يناير الماضي.

وطالب الحقوقيون الجهات الرسمية الإيرانية، في الدعوى الجماعية المقدمة باسم أسر ضحايا الكارثة، دفع تعويضات مالية بقدر لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار أمريكي).

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ويضم نص الدعوى افتراضا، أن إسقاط الطائرة كان "عملا إرهابيا ارتكب عمدا وعن علم".

وسقطت الطائرة التابعة لـ "خطوط أوكرانيا الجوية الدولية"، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. وأسفرت الكارثة عن مقتل 57 كنديا، إضافة إلى مواطني كل من أفغانستان وألمانيا وإيران وأوكرانيا، وبريطانيا والسويد.

وفي 11 يناير، نشرت هيئة الأركان العامة الإيرانية بيانا اعترفت فيه بأن الطائرة أسقطت بالخطأ بصاروخ إيراني مضاد للجو.