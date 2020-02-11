الكرملين: موسكو تعتبر هجمات المسلحين من إدلب أمرا غير مقبول

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر هجمات المسلحين من إدلب أمرا غير مقبول ويجب التصدي لأي نشاط إرهابي.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "في الوقت

الحالي نعتبر أنه من الضروري تنفيذ اتفاقيات سوتشي، هذا كان وسيبقى مهما، وبالطبع أيضا التصدي لأي نشاط إرهابي، يستهدف القوات المسلحة السورية، والمنشآت العسكرية الروسية"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "نحن لا نخفي قلقنا، وللأسف لوقت طويل يشعر الإرهابيون في إدلب ليس فقط أنهم في وضعية مريحة، بل ويشنون الهجمات ويقومون بنشاط عدواني ضد الجيش السوري ومنشآتنا (العسكرية)".