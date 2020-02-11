وزير الأشغال اللبناني يصل مجلس النواب بدراجة نارية

وصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان اللبناني للمشاركة في الجلسة النيابية، اليوم الثلاثاء،على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضاً لانعقاده ومنح الثقة للحكومة.

وذكرت مصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب وصل إلى المجلس، كما وصل

نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت مصادر أن القوى الأمنية استخدامت قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان.

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وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.

كما وصل نواب آخرون إلى المجلس عبر سيارة أجرة.

وتعرض بعض النواب إلى الضرب وإلى الرشق بالبيض ومنهم من تم نقله إلى المستشفى وهو النائب سليم سعادة الى المستشفى بعد تعرضة للضرب وتكسير سيارته من قبل المحتجين.