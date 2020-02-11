إسقاط طائرة للجيش السوري في إدلب

أسقطت طائرة مروحية تابعة للجيش السوري، الثلاثاء، على محور النيرب في ريف إدلب شمال غربي البلاد، بينما لا يزال مصير الطاقم مجهولا.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية الإسقاط تمت عبر صاروخ موجه، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

ويأتي هذا الحادث بعد وقت قصير من تعليق للكرملين تحدث فيه عن ضرورة وقف كل الهجمات على القوات السورية والروسية في محافظة إدلب، وتنفيذ الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا.

وجاء تعليق الكرملين بعدما سيطر الجيش السوري على

طريق سريع في إدلب البلاد للمرة الأولى منذ عام 2012، ومع انتهاء محادثات بين تركيا وروسيا تهدف إلى وقف اشتباكات أودت بحياة 13 جنديا تركيا خلال أسبوع.

والطريق السريع "إم 5" هو الطريق الرئيسي بين حلب والعاصمة دمشق، ويمر عبر درعا في جنوب سوريا.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية سيطرت على كل الطريق "إم 5" بعدما طردت الفصائل المسلحة من آخر

موطئ قدم لها على الطريق.

وسيطرت القوات السورية بدعم روسي وإيراني على الطريق السريع، بعد أن انتزعت السيطرة على ضاحية في غرب حلب من المعارضين مع تكثيف الحكومة لحملتها من أجل السيطرة على آخر معقل للفصائل المسلحة، في الحرب الدائرة منذ نحو 9 سنوات.

واستعادت القوات الحكومية الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على مفترق طرق إستراتيجي، حيث يتقاطع "إم 5" مع طريق سريع رئيسي بين الغرب والشرق.

وجاء أحدث تقدم للقوات الحكومية السورية بعد مقتل 13 جنديا تركيا في منطقة إدلب شمال غربي البلاد خلال أسبوع، مما أثار بعضا من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق.