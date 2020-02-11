الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد الأغلبية في البرلمان

حصد الحزب الحاكم في جمهورية أذربيجان برئاسة الرئيس إلهام علييف أغلبية مقاعد البرلمان الجديد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم التاسع من فبراير الجاري وتنافس فيها 1314 مرشحاً على مستوى البلاد.

وفاز حزب "الجديد" الحاكم في البلاد بـ 72 مقعداً من أصل 125 في البرلمان بعد انتهاء فرز الأصوات في الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط، كما أعلنت مفوضية الانتخابات.

وكان يفترض أن تنظم الانتخابات في نوفمبر 2020، لكن في ديسمبر صوت النواب على حل البرلمان بعد أسابيع على استقالة رئيس الوزراء.

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