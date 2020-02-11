الجيش السوري يستعيد طريقاً استراتيجياً بين حلب ودمشق

استعاد الجيش السوري، اليوم الثلاثاء ، السيطرةعلى كامل الطريق الدولي حلب-دمشق بعد أسابيع من هجوم عسكري واسع في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتُشكل استعادة الطريق الدولي، الذي يعبر مدناً عدة من حلب شمالاً مروراً بدمشق وصولاً إلى الحدود الأردنية جنوباً، هدفاً رئيسياً لدمشق.

وكانت قوات الجيش السوري اقتربت أمس، من السيطرة الكاملة على الطريق الدولي «حلب - دمشق»، إثر تقدم جديد حققته في شمال غرب البلاد، في حين أرسلت أنقرة تعزيزات كبيرة لمحافظة إدلب، في محاولة لوقف التقدم السريع للقوات الحكومية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وبدأت قوات الجيش السوري، في ديسمبر الماضي، بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق بإدلب وجوارها التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

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