كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام تكشف التعاون بين الحوثيين و"الإصلاح" والقاعدة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وسائل إعلام، عن مصادر يمنية، كشفت عن محاولة تدشين تحالف يشمل ( الإصلاح والحوثي والقاعدة) يكون رأس حربة للتدخلات التركية القطرية الإيرانية في اليمن.

وتسعى مليشيات الإصلاح لاستنساخ تجربة علاقاتها القوية مع المليشيات الحوثية في تعز وتكرار الأمر عبر تزايد وتيرة التعاون مع عناصر تنظيم القاعدة التي تتواجد في مأرب التي يهيمن عليها الإصلاح أيضاً.

وفقًا للمصادر اليمنية، يعد وادي عبيدة بالمحافظة، يعد من أهم المناطق التي يتواجد فيها عناصر التنظيم"، وأن حزب الإصلاح، المسيطر على المحافظة، يعلم ذلك جيدًا، لكن لا يعير أي اهتمام لجهود المملكة العربية السعودية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

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ولفتت المصادر، إلى أن مسلحي التنظيم القاعدة يتخذون من منطقة "يكلا" الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء مقراً لهم منذ نحو 10 سنوات، وينقلون إليها من يختطفونهم كونها منطقة قبلية وعرة، كما يتنقلون منها إلى مأرب وأبين وشبوة بسهولة.