كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السورية تسيطر على طريق سريع في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الحكومية السورية من السيطرة على طريق إدلب سريع في شمال غرب سوريا لأول مرة منذ العام 2012، اليوم الثلاثاء، وفق ما قاله مراقب حرب، مع انتهاء المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن وقف الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 13 جنديًا تركيًا خلال أسبوع.

وحسب وكالة "رويترز"، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب للحرب بريطاني، سيطرت القوات السورية على طول الطريق السريع بعد طرد المتمردين من موطئ قدمهم الأخير على الطريق.

الطريق السريع M5 هو الطريق الرئيسي بين حلب والعاصمة دمشق ويمتد إلى درعا في جنوب سوريا.

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هذه القوات، المدعومة من روسيا وإيران، سيطرت على الطريق السريع بعد الاستيلاء على ضاحية غربية في حلب من المتمردين بينما كثفت الحكومة حملتها للاستيلاء على آخر معقل يسيطر عليه المتمردون في الحرب التي دامت ما يقرب من تسع سنوات في سوريا.

في الأسبوع الماضي، استعادت القوات الحكومية مدينة سراقب، وهي مفترق طرق استراتيجي حيث يتقاطع طريق M5 مع طريق سريع رئيسي بين الشرق والغرب.

تأتي التطورات الأخيرة التي حققتها قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد مقتل 13 جنديًا تركيًا في منطقة إدلب الشمالية الغربية خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى وقوع بعض أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق.