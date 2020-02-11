كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بإسقاط طائرة للجيش السوري في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر ميدانية سورية، اليوم الثلاثاء، مقتل طيار ومساعده في حادث إسقاط مروحية تابع للجيش السوري بريف إدلب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكشفت المصادر السورية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية الإسقاط تمت عبر صاروخ موجه.

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وقد سيطر الجيش السوري على طريق سريع في إدلب البلاد للمرة الأولى منذ عام 2012، تزامنًا مع انتهاء محادثات بين تركيا وروسيا تهدف إلى وقف اشتباكات أودت بحياة 13 جنديا تركيا خلال أسبوع.

ويذكر أن الطريق السريع "إم 5" هو الطريق الرئيسي بين حلب والعاصمة دمشق، ويمر عبر درعا في جنوب سوريا.