كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفصائل السورية الموالية لتركيا تشن هجومًا على إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الفصائل السورية الموالية لتركيا، اليوم الثلاثاء، هجومًا على النيرب وسراقب بريف إدلب بسوريا بدعم مدفعي تركي، وفقًا لقناة العربية.

وقلص الاتحاد الأوروبي، مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير عن الأعوام السابقة، نتيجة العديد من الخلافات العميقة فيما يتعلق بالتنقيب في مياه المتوسط وعملية "نبع السلام" العسكرية في سوريا والتدخل في الشؤون الليبية.