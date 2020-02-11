كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء كمبوديا: البلاد "لن تنحني" قبل يوم من قرار الاتحاد الأوروبي التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدى رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، اليوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من أن يقرر الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سينهي تفضيلات البلاد التجارية الخاصة بشأن مخاوف حقوق الإنسان قائلًا إن الأمة "لن تنحني" للمطالب الأجنبية.

وتستفيد كمبوديا من برنامج التجارة يختص بكل شيء إلا الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يسمح لأقل البلدان نموًا في العالم بتصدير معظم السلع إلى الاتحاد الأوروبي بدون رسوم.

وهدد الاتحاد الأوروبي بتعليق الأفضليات التجارية بسبب القمع على المعارضة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام من قبل هون سين، الذي حكم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة لأكثر من 35 عامًا.

وفي خطاب ألقاه، اليوم الثلاثاء، صرح هون سن، أنه لن ينحني للرد على مطالب الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف "لذلك ندعو الشعب الكمبودي إلى الوقوف لحماية استقلال كمبوديا وسيادتها وسلامها، ودعونا لا ننحني لأي شخص، يجب أن نعمل بجد للعيش".

وأوضح هون سين "نريد أن نكون أصدقاء وشركاء مع جميع البلدان في جميع أنحاء العالم، لكن إذا لم يفهمونا ويريدون إجبارنا، فإننا لا نوافق على ذلك".

وأضاف "لقد سبق أن تذوقنا حربًا لا حصر لها، ومآسي صنعوها من أجلنا، لكننا لسنا ميتين".

وتعد صناعة الملابس أكبر رب عمل في كمبوديا، حيث تدر 7 مليارات دولار للاقتصاد كل عام. وبلغت قيمة الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي 5.4 مليار دولار في عام 2018، وفقًا للبيانات الرسمية.