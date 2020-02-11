كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي حوثي بارز: نحرص على تعزيز علاقتنا بحزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القيادي الحوثي البارز، محمد البخيتي، إن جماعته تحرص على تعزيز العلاقة مع تيار الاخوان المسلمين على امتداد العالم العربي والاسلامي.

وأضاف البخيتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن لا نسعى للقضاء على حزب الاصلاح ولا حتى لكسره لأن موقفنا من الوحدة والحفاظ على ثقافة المجتمع الدينية واحد"، مؤكدًا أن جماعته لا تسعى لإضعاف حزب الإصلاح.

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وتابع البخيتي: "لذلك استجبنا للوساطات الداخلية والخارجية وتوقفنا عند حدود مدينة مأرب، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح اتهم بتسليم مديرية نهم لمليشيا الحوثي بعد مواجهات سريعة.