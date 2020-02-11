كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان اللبناني يجتمع للتصويت على الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد البرلمان اللبناني جلسة، اليوم الثلاثاء، للنواب لإجراء تصويت بالثقة على الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسن دياب، حيث اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين القريبين الذين كانوا يحاولون إحباط الجلسة، وفقا لما أوردته "رويترز".

من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على بيان السياسة الحكومية الذي يقول إن البلاد بحاجة إلى "خطوات مؤلمة" لإنقاذها من أزمة مالية غير مسبوقة.

وقد أطلقت قوات الأمن اللبنانية مدفع مياه على متظاهرين رشقوهم بالحجارة في محاولة لمنع النواب والمسؤولين الحكوميين من الوصول إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، للتصويت على الثقة في حكومة رئيس الوزراء حسن دياب الجديدة.

عبر الغاز المسيل للدموع وسط بيروت حيث أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في منطقة وسط المدينة المحصنة بالفعل. ألقى المتظاهرون الحجارة على حاجز خرساني باتجاه مواقع قوات الأمن على أحد الط رق في المنطقة.

