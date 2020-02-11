كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري: "الإصلاح" والطابور الخامس خيانتهم وخستهم واضحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على حزب الإصلاح باليمن.

وقال الكعبي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "حزب الإصلاح والطابور الخامس ومن يدور في فلكهم خيانتهم وخستهم واضحه ولا تحتاج دليل"، مشيدًا بالتزام المجلس الانتقالي الجنوبي باتفاق الرياض.

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وأضاف: ‏تعبير المجلس الانتقالي عن التزامه باتفاق الرياض ينبع من شعوره بتحمل المسؤولية وتغليب الحكمة ومن موقف القوة".

وتابع: "المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية ومن هو على خطهم رأينا وتأكدنا من إنجازهم وشجاعتهم.