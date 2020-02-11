كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام الإيسيسكو يلتقي سفير إندونيسيا لدى المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، هاسرول أزوار، بسفير أندونيسيا لدى المغرب، بمقر المنظمة في الرباط، حيث ناقشا تطوير التعاون بين الإيسيسكو وأندونيسيا خلال المرحلة القادمة.

وخلال اللقاء تم بحث توطيد العلاقات بين الجانبين من خلال برامج ومبادرات يتم الاتفاق عليها بين الوزارات المعنية بالثقافة والعلوم والتربية في أندونيسيا وبين الإيسيسكو، في ظل الانطلاقة التي تشهدها المنظمة، والرؤية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بعد إقرار المجلس التنفيذي للإيسيسكو لها في دورته الـ40، التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 29 و30 يناير 2020م.

وأكد "المالك"، تقدير الإيسيسكو لإندونيسيا، باعتبارها إحدى الدول المهمة بين أعضاء منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وما تشهده الدولة الكبيرة من نقلة نوعية وتوجه نحو المستقبل من خلال المعرفة ومتابعة التطورات التكنولوجية والإسهام فيها، وأيضا لما يوجد بها من آثار ومعالم تاريخية شاهدة على الحضارة الإسلامية.

وأعرب المدير العام للإيسيسكو عن شكره للحكومة الإندونيسية على رغبتها في تسديد ما تبقى من مساهمتها في ميزانية الإيسيسكو، والتزامها بتسديد مساهماتها بشكل منتظم.

وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة تفاصيل زيارة خاصة يقوم بها المدير العام إلى أندونيسيا، لبحث أطر التعاون المستقبلي مع كبار المسؤولين هناك.