كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيد الملكة إليزابيث في المملكة المتحدة ينفصل عن زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بيتر فيليبس حفيد الملكة اليزابيث البريطانية انفصل عن زوجته الكندية بعد زواج دام 12 عامًا.

وأوضحت الصحيفة، أن فيليبس، أكبر أحفاد العاهل البريطاني الثمانية، أصيب بالدمار لأن زوجته أرادت الانفصال. وقال قصر باكنغهام إنه ليس لديه تعليق لأنه مسألة خاصة. نقلًا عن رويترز.

وتزوجا عام 2008، ولديهما طفلان، سافانا، تبلغ 9 سنوات، وإيسلا، 7 سنوات، والتقى فيليبس، البالغ من العمر 42 عامًا، ابن الأميرة إليزابيث. وقاموا بحفل الزفاف في مقر الملكة وندسور كاسل بالقرب من لندن، وهو مكان لعدد من حفلات الزفاف الملكية الأخيرة بما في ذلك حفل زفاف حفيد إليزابيث، الأمير هاري إلى زوجته الأمريكية ميجان.

وفيليبس ليس لديه لقب ملكي ويميل إلى البقاء بعيدًا عن الأضواء. ومع ذلك، فقد قام بتنظيم حفلة شوارع عملاقة أمام قصر باكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة التسعين في عام 2016.

وقالت صحيفة ذا صن إن العاهل البالغ من العمر 93 عامًا منزعج جدًا من الأخبار التي تأتي على ظهر سلسلة من الانتكاسات الرئيسية للعائلة المالكة.

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وأُغرق هاري وميجان وندسورز في أزمة الشهر الماضي، عندما أعلنا عن رغبتهما في انفصالهما المالكي. وأدى ذلك إلى صفقة تعني أنهم سيتقاعدون كأعضاء في العائلة المالكة لقضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تنحى الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة، عن الواجبات العامة في نوفمبر بسبب صلاته بفضائح الجنس التي شارك فيها الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

ونقلت صحيفة ذا صن عن مصدر ملكي كبير لم تذكر اسمه قوله "يجب على الملكة أن تتساءل عما فعلته لتستحق هذا".

وأضافت الصحيفة "لطالما كانت بيتر فيليب المفضل لديها، وستكون متوترة بسبب هذا الأمر، خاصةً في مقدمة الأخبار السيئة الأخرى، مما يجعلك تتساءل ما الذي سيحدث بعد ذلك؟"