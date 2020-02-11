كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي يكشف التواطؤ بين حزب الإصلاح والحوثي باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي محمد بن قرنح الكندي، عن التواطؤ بين حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي في اليمن، لتنفيذ خطة الإخوان بمحاولة السيطرة على الجنوب.

وكتب الإعلامي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "الحشد الغير مبرر من قوات حزب الإصلاح والشرعية لإعادة السيطرة على الجنوب الذي أصبح بيد أهله إلى حد ما خطة خبيثة ومدروسة"، مضيفًا أن الخطة تكشف التواطؤ بين الإصلاح والحوثي".

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وتابع "فالأحرى بهذه القوات التوجه الى مأرب والجوف التي باتت على شفا حفرة من السقوط بيد الحوثي !!".