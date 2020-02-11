برنامج سقي المناطق الخضراء بالشمال يسعى لاقتصاد 8 ملايين متر مكعب من الماء

أكدت الشركة، المفوض لها توزيع الماء والكهرباء بجهة الشمال، أن برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المناطق الخضراء، وملاعب الغولف في مدينتي طنجة، وتطوان، سيمكن من اقتصاد حوالي 8 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا.

وكشفت الشركة خلال عرض قدمته حول تنزيل برنامج التزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027 في جهة الشمال، أنه سيتم سقي 310 هكتارات إضافية بفضل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وتصل كلفة المشاريع المبرمجة لتوسعة شبكة توزيع المياه المعالجة لسقي المناطق الخضراء في طنجة، وتطوان، ومرتيل، خلال عام 2020 إلى 144 مليون درهم، حيث سيتم بناء 7 محطات للضخ، ومد 91 كلم من قنوات شبكة التوزيع.

ومكن البرنامج المذكور، الذي انطلق في دجنبر 2016 بغلاف مالي يصل إلى 130 مليون درهم، من اقتصاد 2.8 مليون متر مكعب من المياه، عبر سقي 400 هكتار بطنجة، وتطوان.