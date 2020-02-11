مريم حسين في أول تعليق لها بعد مغادرتها السجن

في أول تعليق لها بعد مغادرتها السجن، وجهت الفنانة المغربية، مريم حسين، رسالة شكر إلى قادة وشيوخ دولة الإمارات، بعد استفادتها من عفو، أول أمس الأحد، تلى مدة 11 يوما قضتها بين أسوار السجن.

وكانت مريم حسين قد أدينت من طرف المحكمة في الامارات بتهمة هتك العرض بالرضا، وعقوبتها كانت هي الحبس شهرا واحدا، وترحيلها من الإمارات.

وقالت مريم حسين، في رسالة نشرتها على أنستغرام: “ليت كلماتي، وشكري، وعرفاني تكفي لكي أقدمها لقادة وشيوخ دولة الإمارات.. فالله إنكم كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، فقد غمرتم بظلكم كل من احتمى بحماكم، فأغثتم كل ملهوف التجأ إليكم، وسعيتم ومازلتم لقضاء حوائج الناس في كل زمان ومكان، رافعين في ذلك مقام إماراتنا في كل محفل، فجعلتموها تستحق بكل جدارة لقب الدولة الفاضلة”.

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وأضافت: “أتقدم بخالص تقديري إلى قضاء الدولة العادل النزيه، الذي لم ولن يتوانى يوما عن إعادة الحقوق لأهلها، فسطر بذلك أسمى أساس وضعه رب الناس إلا هو “العدل أساس الملك”، بارك الله فيكم، وأعانكم على هذه المهمة الجليلة، فأنتم أهلا لها بإذن الله”.

وتابعت الممثلة المغربية: “ولا يسعني أيضا إلا أن اشكر أسرة مكتب محمد النجار للمحاماة وللاستشارات القانونية على ما قدمته لي من دعم، ومساندة بكل الطرق القانونية اللازمة، والسبل المتاحة للوقوف إلى جانبي دائما وأبدا”.

وأمضت مريم حسين مدة 11 يوما في السجن، قبل صدور العفو عليها، بعدما كانت والدتها، وابنتها يعيشان أياما عصيبة، نتيجة ذلك، علما أن الإعلامي الإماراتي صالح الجاسمي هو من رفع الدعوى القضائية ضدها، بسبب رقصها المثير مع مغني الراب تايغا في دولة تحرم قوانينها ذلك.