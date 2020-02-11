جمعية “جمهور العاصمة” تجتمع برجال الأمن تحضيرا لـ”الكلاسيكو”

محمد بلكادة_صحافي متدرب
أشارت جمعية جمهور العاصمة، المساندة لنادي الجيش الملكي، في بلاغ لها، أنها حضرت اجتماعا بمشاركة سلطات الجهة، وخلية الأمن الرياضي، وممثل عن النادي.
وقد تم عقد الاجتماع، قصد وضع آخر اللمسات على الأمور التنظيمية لمقابلة يوم غذ الأربعاء بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي.
وخلص الاجتماع، إلى فتح أبواب الملعب بداية من الساعة 13:30 بعد الزوال، مع عدم إقفال الطريق المؤدية من مدينة تمارة نحو الملعب، لتسهيل توافد الجماهير العسكرية القاطنة هناك.
يشار إلى أن عدد التذاكر التي بيعت لحددود أمس الاثنين فاق 7600 تذكرة حسب بلاغ الجمعية نفسه.
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