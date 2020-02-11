إسرائيل تعلن عن برمجة فيلم مغربي في مهرجان سينمائي بالقدس

أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن مشاركة فيلم مغربي في مهرجان القدس السينمائي، المرتقب انطلاقه، الأسبوع المقبل.

وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور لها، أمس الاثنين، إنه سيتم عرض أفلام من دول عربية في إسرائيل خلال أسبوع أفلام خاص، سيقام في القدس بعنوان “سينما الشرق الأوسط”، الأسبوع المقبل، إذ ستعرض أفلام من دول عربية، منها المغرب، وسوريا، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان.

المهرجان، الذي تقول الخارجية، إنه يهدف إلى خلق جسر ثقافي بهدف توسيع العلاقة بين المجتمع الإسرائيلي، ومجتمعات الشرق أوسطية المجاورة، سيعرض الفيلم المغربي «صوفيا» من إخراج مريم بن مبارك.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يبرمج فيها مهرجان إسرائيلي الفيلم المغربي “صوفيا”، حيث سبق له أن أثار ضجة كبيرة قبل سنتين في مهرجان إسرائيلي للأفلام في حيفا.

والضجة، التي أحدثتها برمجة أفلام مغربية في مهرجان إسرائيلي، قبل سنتين، كانت سببا مباشرا في إطلاق حملة المقاطعة الأكاديمية، والثقافية لإسرائيل بالمغرب، والتي انضم إليها كتاب، وفنانون، ومخرجون معروفون، ووجهوا انتقادات شديدة للمخرجين، الذين قبلوا ببرمجة أفلامهم في مهرجانات إسرائيلية، محملين مخرجي الأفلام مسؤولية التطبيع الثقافي مع إسرائيل.