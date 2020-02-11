نيويورك: روبوت يسدي نصائح للمارة وقاية من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقف إنسان آلي (روبوت) تعلو الابتسامة وجهه، يوم أمس الإثنين، في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في مدينة نيويورك الأميركية، لإسداء النصائح والتعليمات الوقائية للمارة القلقين من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ويصل طول الروبوت الذي توقف العابرون من الساحة لمحاورته إلى متر ونصف المتر، وهو من صنع شركة ناشئة تنتج أجهزة روبوت خدمية ذاتية القيادة، وتديرها مجموعة من الروس في مدينة فيلادلفيا.

وصرّح مسؤول تطوير الأعمال في الشركة، أوليج كيفوركوتسيف، أن "طاقم تطوير الأعمال في الشركة ابتكر برامج خاصة لرصد أعراض فيروس كورونا"، وأضاف أن "الشركة تتفهم أهمية هذه المشكلة وقلق الناس منها، لكنهم إذا فهموا أمورا قليلة بسيطة مثل أعراض فيروس كورونا وما ينبغي فعله للوقاية منه فسيصبح كل شيء على ما يرام وسيسعد الجميع".

وعلى المارة أن يجيبوا عن استبيان قصير على حاسوب لوحي (آيباد) مثبت على صدره.

وتجدر الإشارة إلى أن الروبوت الذي يعرض استبيانًا على الشاشة المتموضعة على صدره، والتي تعمل باللمس، لا يرصد الإصابة بالفيروس في حقيقة الأمر، بل يسأل إن كانت أعراض شائعة كالحمى قد ظهرت على الشخص الذي يتعامل معه، ويجيب الشخص بالضغط على "نعم" أو "لا"، ثم يتلقى بعد ذلك رسالة لطمأنته إن أجاب بالنفي.