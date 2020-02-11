شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في الظاهر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، شباط 11، 2020، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، أهدافا للمليشيا في مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها.

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