شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت.. المحتجون يغلقون جسر الرينغ وانتشار كثيف للجيش والان نبدء بالتفاصيل

أفادت تقارير إعلامية في بيروت بأن المحتجين أقفلوا الطريق على جسر الرينغ، ويتجمعون عند النقطة المؤدية إلى منطقة الحمرا والواجهة البحرية لبيروت وسط انتشار كثيف للجيش. وأكدت أن الجيش يقوم بإعادة المحتجين من الإسكوا باتجاه جسر الرينغ لإبعادهم حتى لا يتعرضوا للرشق بالحجارة من قبل مجموعات، وقد تعرض احد العناصر للرشق بحجر وجرح آخرين نتيجة التدافع. ويرفع المحتجون أيديهم في إشارة إلى سلمية احتجاجهم.

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