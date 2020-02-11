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تايلاند ترفض استقبال سفينة سياحية بسبب كورونا

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رفضت تايلاند استقبال سفينة سياحية فاخرة، تديرها شركة "هولاند أميريكا لاين" للسفن السياحية، لتصبح بذلك أحدث دولة تمنع دخولها بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة الصحة العامة في تايلاند، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ستنظر في طلب من سفينة "فيستردام" السياحية بالرسو في تايلاند، ولكنها لا تسمح لها بذلك حتى الآن.

ونشر وزير الصحة العامة، أنوتين شارنفيراكول، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه أصدر أوامر بمنع السفينة من الرسو، على الرغم من عدم وجود حالات إصابة مؤكدة على متنها.

وكانت شركة "هولاند أميريكا لاين" قالت أمس الاثنين، قبل إعلان وزير الصحة التايلاندي، إنها تعتزم إنزال ضيوف سفينتها في ميناء يقع على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرق بانكوك يوم الخميس.

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