شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المالي : مستعد للحوار مع الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل
أكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا أن سلطات بلاده مستعدة للحوار مع الجماعات الإرهابية بهدف إنهاء التمرد الذي جعل قطاعات من البلاد غير قابلة للحكم وتسبب في تصاعد وتيرة العنف.
وأفاد الرئيس كيتا في تصريحات له أمس، بأن تصاعد إراقة الدماء في المناطق الوسطى والشمالية من مالي دفع إلى إعادة التفكير في باماكو، مشيرًا إلى تضاعف عدد القتلى في الساحل.
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