شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز سفينة كورية جنوبية انتهكت المياه الإقليمية لإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

احتجزت القوات البحرية الإندونيسية، سفينة على متنها كوريون جنوبيون، بسبب انتهاك المياه الإقليمية، وذكرت وزارة المحيطات والمصايد ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه تم احتجاز ناقلة الغاز الطبيعى المسال الكورية الجنوبية "إس جيه غاز رقم 7" من قبل القوات البحرية الإندونيسية بعد أن رست فى المياه القريبة من جزيرة "بنتان" الإندونيسية.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إلى أن طاقم السفينة يضم 14 فردا، بمن فيهم قبطان كورى جنوبى وبحار كورى جنوبى و6 بحارة من كل من إندونيسيا وميانمار.

وترسو السفينة حاليا، بالقرب من قاعدة بحرية فى المياه بين جزيرتى "بنتان" و"باتام"، وتمت مصادرة جوازات سفر أفراد طاقم السفينة، ولا يمكنهم النزول من السفينة حتى تتم تسوية القضية، وقد تتجاوز فترة الاحتجاز 3 أشهر.

وهذه هى المرة الثالثة، التى يتم احتجاز سفينة كورية جنوبية فيها فى إندونيسيا منذ خريف العام الماضي.