شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع بالصين ينتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت شركة كبرى لصناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبى خلال 288 ساعة أو 17280 دقيقة (12 يومًا)، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد"، وذكرت المجموعة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، حيث تم إنتاج عشر سيارات إسعاف في يوم واحد، وبدأت على الفور عمليات نقل السيارات عقب اجتيازها الاختبارات اللازمة إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) والمقاطعات المجاورة.

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