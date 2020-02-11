شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1017 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السُلطات الصينية اليوم ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1017 شخصًا، بالإضافة إلى تسجيل 42708 حالة إصابة مؤكدة في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء الصين.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير أن عدد الحالات الجديدة المشتبه بها بلغ 3536 ، مبينةً أن 849 مريضًا ساءت أحوالهم الصحية، فيما لا يزال 7333 مريضًا في حالة حرجة، في حين غادر المستشفيات 3998 مريضًا بعد تماثلهم للشفاء.
وأوضحت أنها تتابع 428438 شخصًا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس، مضيفةً أن بينهم 26724 شخصًا خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 187728 شخصًا آخر تحت المراقبة الطبية.
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