شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى في إنفحار بالقرب من أكاديمية عسكرية في كابول والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرين في انفجار بالقرب من أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضافت الوزارة أن انتحاريا فجر نفسه عند منحنى واقع بالقرب من أكاديمية المارشال محمد قاسم فهيم العسكرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي في بيان إن مدنيين وأربعة من أفراد الجيش قتلوا وأصيب 12آخرين بينهم خمسة مدنيين.

وأضاف أن هذه الاحصاءات " أولية" ومرشحة للتغيير.