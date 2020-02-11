شكرا لقرائتكم خبر عن بنغلاديش.. مصرع 14 شخصًا إثر غرق سفينة للاجئين الروهينغا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينغا قبالة سواحل بنغلاديش. وأوضح قائد خفر السواحل في بنغلاديش نعيم الحق لوكالة الصحافة الفرنسية أنه جرى انتشال 14 جثة، فيما تم أنقاذ سبعين آخرين، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال.

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