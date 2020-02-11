اجرام بغداد تعتقل عصابة تتاجر بـ'اليورو' المزور شمالي العاصمة

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة تتاجر بـ"اليورو" المزور شمالي بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب المنصور في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين وبالجرم المشهود، شمالي العاصمة بغداد".
واضافت انهم "يقومون بالمتاجرة بالعملة الاوربية الخام المزيفة اليورو"، مبينة ان "هذه العملية جاءت اثناء قيامهم بالاتفاق مع احد الاشخاص لبيعه العمله حيث ضبط بحوزتهم مبلغ مزيف قدره اكثر من (سبعمائة الف يورو مزيف)".
وتابعت ان "اوراقهم التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٢٨١ ق.ع)".
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