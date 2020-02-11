إيران توافق على صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقلين نفطيين قرب العراق

وافقت شركة النفط الإيرانية الوطنية (NIOC)، على صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقلين نفطيين في خوزستان، بالقرب من الحدود مع العراق.
ووفقاً للشركة، تهدف الصفقة إلى تحقيق أقصى إنتاج يبلغ 85000 برميل من النفط يومياً وإنتاج تراكمي إضافي يبلغ حوالي 121 مليون برميل، بتكلفة رأسمالية مباشرة تقدر بـ 876.6 مليون دولار وتكلفة غير مباشرة تبلغ 235.3 مليون دولار. كما تقدر تكلفة الاستغلال بـ 269 مليون دولار.
وأضافت، أن العقد يشتمل وصف العمل على تحديث وبناء المنشآت السطحية (وحدة التشغيل، وتحلية المياه، وجمع وتعزيز ضغط الغاز، ومرافق حقن الغاز، وأنابيب التدفق والنقل، والمرافق الأخرى ذات الصلة)، وحفر آبار جديدة وإصلاح الآبار الحالية، وطبقة الانقسام التشغيل، عمليات رفع الغاز، دراسات الحفر والتنقيب عن النفط، تجربة خطط التعدين المستنفدة للأثر، تدريب الموارد البشرية، نقل التكنولوجيا، البحث والتطوير.
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