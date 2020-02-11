النفط ينتعش وسط تعافٍ للأسواق وسط استمرار قلق المستثمرين

وارتفع خام برنت 90 سنتاً بما يعادل 1.67 % إلى 54.19 دولاراً للبرميل، وارتفع أيضاً الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 76 سنتاً أو 1.55% مسجلاً 50.34 دولاراً للبرميل.

لكن كلا الخامين ما زالا منخفضين أكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستويات كانون الثاني.



وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى "سي.ام.سي ماركتس"، "يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام".

وتابعت، أن "التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط".

