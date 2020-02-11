النفط ينتعش وسط تعافٍ للأسواق وسط استمرار قلق المستثمرين

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، الثلاثاء، بعد صعود في أسواق الأسهم لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.
لكن كلا الخامين ما زالا منخفضين أكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستويات كانون الثاني.
وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى "سي.ام.سي ماركتس"، "يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام".
وتابعت، أن "التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط".
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