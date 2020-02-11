بارزاني للحكيم: يجب ان تكون للحكومة القادمة علاقات جيدة مع كردستان

اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، على ضرورة ان تكون للحكومة القادمة علاقات جيدة مع كردستان، فيما اشار الى ان الاقليم يدعم حكومة تلتزم بحقوقه الدستورية.

وقال مكتب رئيس حكومة اقليم كردستان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم"، مبينا انه "جرى في اللقاء بحث آخر التطورات الراهنة في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على أهمية استقرار الأوضاع في العراق وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتحظى بثقة غالبية العراقيين".

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واضاف انه "تم التشديد كذلك على ضرورة أن تكون للحكومة الاتحادية القادمة علاقات جيدة مع إقليم كوردستان ودول الجوار والمجتمع الدولي"، لافتا الى ان "الجانبين تطرقا الى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وتابع ان "بارزاني قال (ندعم حكومة تلتزم بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان)".