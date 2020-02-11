خمسة نواب يسحبون تواقيعهم من ورقة تكليف علاوي

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "خمسة نواب يسحبون تواقيعهم من ورقة تكليف محمد توفيق علاوي التي ادعى رئيس الجمهورية إرسالها اليه"، مبينا أنهم "سحبوا توقيعهم من هذه الورقة".

وأوضح أن النواب الخمسة "أعلنوا انهم وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء وليس تكليف علاوي".



واشار المصدر، الى أن "النواب هم النائب فيصل العيساوي وظافر العاني ورعد الدهلكي وثابت العباسي والنائبة نهله الراوي".

وكان مجموعة من النواب قد اعلنوا، في وقت سابق، ارسالهم كتابا الى رئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن ترشيح وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.

