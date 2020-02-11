الكهرباء تستخدم 'عربة حمار' لانجاز مهامها

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ، تويتر " مقطع فيديو يظهر استخدام دائرة كهرباء في محافظة كركوك وسيلة نقل بدائية لقضاء مهامها.
وأظهر مقطع الفيديو، احد موظفي دائرة كهرباء الحويجة في محافظة كركوك وهو يستخدم "عربة حمار" لإنجاز المهمات الموكلة اليه، ويشير في حديثه امام الكاميرا الى المهمة الموكلة اليه، عازيا الموظف سبب استخدامه هذه الوسيلة الى عدم توفر السيارات.
ولاقى المقطع رواجاً واستغراباً من المتابعين الذين اشاروا الى صرف أكثر من 50 مليار دولار على قطاع الكهرباء في العراق.
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