سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، "إذا لم يقم مجلس النواب باختصاصه التشريعي ولم يمنح أو يحجب الثقة عن الحكومة، فما البديل؟ كيف ينتظم عمل المؤسّسات في الدولة؟".
ولفت في تصريح تلفزيوني من داخل مجلس النواب، إلى أنّ "الحكومة هي حكومة اختصاصيّين ولا تنتمي إلى الأحزاب السياسيّة، ونفضّل إعطاءها فرصة ويُبنى على الشيء مقتضاه"، مركّزًا على أنّ "لا مشكلة بنصاب جلسة الثقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: نفضّل إعطاء فرصة للحكومة التي لا تنتمي للأحزاب ولا مشكلة بالنصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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