بزي: نفضّل إعطاء فرصة للحكومة التي لا تنتمي للأحزاب ولا مشكلة بالنصاب

سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، "إذا لم يقم ​مجلس النواب​ باختصاصه التشريعي ولم يمنح أو يحجب الثقة عن ​الحكومة​، فما البديل؟ كيف ينتظم عمل المؤسّسات في الدولة؟".

ولفت في تصريح تلفزيوني من داخل مجلس النواب، إلى أنّ "الحكومة هي حكومة اختصاصيّين ولا تنتمي إلى الأحزاب السياسيّة، ونفضّل إعطاءها فرصة ويُبنى على الشيء مقتضاه"، مركّزًا على أنّ "لا مشكلة بنصاب ​جلسة الثقة​".